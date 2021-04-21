شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية يوضح معنى إتقان العمل في ضوء القرآن والسنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه يجب على المسلم إتقان العمل في رمضان وغير رمضان امتثالا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أحكم إذا عمل عمل أن يتقنه.

وأوضح علام خلال لقائه الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج «كتب عليكم الصيام» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن الأمر بالإتقان في العمل نابع عن المحبة والتكليف بعمران الكون، مضيفا أن العمل تكليف من الله أولا.

وتابع أن الإتقان في العمل يعني الوصول به إلى الغايات المحققة لأهدافه ويكون نابعا عن حب ورضا قلبي لأنه ينفذ مراد الله عز وجل في قوله تعالى «وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ».