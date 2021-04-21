شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يتحدث عن «محنة خلق القرآن»: هل كلام الله «مخلوق» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامي، إن رمضان سُمي بشهر القرآن لأنه أنزل فيه القرآن، وكذلك سُمي بشهر التوراة، وشهر الإنجيل، وشهر صحف إبراهيم.

وتابع «علي»، في تصريحات تلفزيونية، أن صحف إبراهيم أنزلت في أول ليلة من شهر رمضان، أما التوراة فقد أنزلت في السادس من رمضان، وأنزل الإنجيل في الثالث عشر من رمضان، وأنزل القرآن في الرابع والعشرين من رمضان.

ولفت إلى أن القرآن الكريم كلام الله وليس بمخلوق، لافتًا إلى أن القرآن أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم بعد لك أنزل إلى النبي خلال 23 عامًا على حسب الوقائع والأحداث، أما باقي الكتب السماوية فقد نزلت جملة واحدة، والقرآن نزل منجمًا حسب الوقائع والأحداث.

محنة خلق القرآن التي جرت في عصر الخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشيد، تعد من أكبر الخلافات العقائدية في التاريخ الإسلامي.