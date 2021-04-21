شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: كنز رحمات ومغفرة يضيع في المسلسلات والمسرحيات والفيس بوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن اليوم الرمضاني الذي يمر بنا هو كنز ليس له حدود من العطاء والكرم والرحمة والمغفرة، لكن لا بد من شحنه بالطاعة والعمل الصالح وما تقدمه للأخرة.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «المسلسلات والمسرحيات والفيس بوك والتويتر والواتساب، كلها قاعدة بعد رمضان بلاش تطيعوا كنز العطاء فيها».