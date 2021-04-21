شكرا لقرائتكم خبر عن مهم للطلاب .. وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة بشأن امتحان الغد لـ الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اليوم الثالث غدا للامتحان التجريبي الأول للثانوية العامة يخص أيضاً طلاب المدارس الحكومية التي بها خوادم وشبكة إنترنت عن طريق الفايبر.

وأضاف «شوقي» في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «سيتم اختبار سعة هذه الشبكات فقط، ونرجو عدم الدخول من local لأننا نختبر assessment وحدها».