شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع اتفاقيتين لتصنيع لقاح «سينوفاك» الصينى فى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع- عن بعد- لاتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وشركة سينوفاك الصينية للمستحضرات الحيوية، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ومحمد البدرى، السفير المصرى فى الصين، ولياو ليتشيانج، السفير الصينى بالقاهرة.

يأتى توقيع الاتفاقيتين فى إطار الاستفادة من اللقاح الذى طورته شركة سينوفاك، وتبادل الخبرات لدعم إمكانات شركة فاكسيرا المختصة بتصنيع الأمصال واللقاحات فى مصر، بما يسهم فى الحد من انتشار هذا الفيروس.

وقالت وزيرة الصحة: «تختص الاتفاقية الأولى بتكنولوجيا التصنيع للقاح (كوفيد- 19)، حيث تمنح (سينوفاك) بموجبها شركة فاكسيرا ترخيصًا محدودًا لاستخدام تكنولوجيا التصنيع والمعرفة الفنية، بغرض تصنيع المنتج النهائى المحلى للقاح فى أماكن التصنيع الخاصة بـ(فاكسيرا) داخل مصر».

وأوضحت أن الاتفاقية نصت على أن تقدم «سينوفاك» لشركة فاكسيرا كل المعلومات التقنية المتعلقة بلقاح »كوفيد- 19«، وتقديم المساعدة الفنية، بما فى ذلك فحص أماكن التصنيع الخاصة بـ«فاكسيرا»، وتصنيع المنتج النهائى المحلى باستخدام المنتج الجاهز الذى توفره «سينوفاك»، إلى جانب اختبار المنتج النهائى المحلى، وطرق التصنيع والعمليات التقنية المستخدمة، وكذا المعدات أو الأدوات أو الآلات والإصلاح وصيانة مرافق التصنيع الخاصة بـ»فاكسيرا«، فضلًا عن إدارة الجودة ومراقبة الجودة.

وأضافت: «الاتفاقية الثانية تتعلق بالتصنيع المحلى للقاح، وتنص على منح شركة (سينوفاك) تصريحًا لشركة (فاكسيرا) بإعادة التعبئة، والتعبئة، وتصنيع المنتج النهائى المحلى للقاح فى المنشآت الخاصة بشركة (فاكسيرا)».

ونصت الاتفاقية على قيام «فاكسيرا» بتجهيز منشآتها الحالية، أو إنشاء وبناء وتجهيز مرافق جديدة لتكون بمثابة منشآت التصنيع، مع إنشاء نظام فاعل لإدارة الجودة لكل خطوة من خطوات وأنشطة الإنتاج، وتمكينها من تلبية متطلبات ومواصفات ومعايير إجراءات التشغيل الخاصة بشركة «سينوفاك»، التى ستقدم من جانبها الدعم الفنى والمساعدة لـ«فاكسيرا» لبناء وتجهيز مرافق التصنيع لتلبية المعايير المطلوبة.

كما نص الاتفاق على استعداد «سينوفاك»، بناء على طلب «فاكسيرا»، لتوفير التدريب اللازم لموظفى «فاكسيرا» فى منشآت التصنيع بمصر، أو فى منشآتها الخاصة فى بكين.