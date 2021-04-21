شكرا لقرائتكم خبر عن استراتيجية جديدة للتعاون بين مصر والبنك الأوروبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إن مصر تتطلع لمواصلة مسيرة التعاون المثمر مع البنك الأوروبى، دعمًا لأهدافها وأولوياتها التنموية، من خلال الاستراتيجية الجديدة للتعاون بين الجانب المصرى والبنك للسنوات الـ5 المقبلة، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى يجرى تنفيذها على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

وأضاف الرئيس، خلال لقاءٍ أمس مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن الدولة تُقدِّر العلاقات المتميزة مع البنك، خاصةً فى ضوء الدور المهام الذى اطلع به خلال السنوات الماضية كشريك فى نجاح العملية التنموية فى مصر.

وقدَّم الرئيس التهنئة لـ«باسو» على انتخابها كأول سيدة تشغل منصب رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أكدت الأخيرة أنها كانت حريصة على أن تكون مصر أول دولة تزورها فى إطار جولتها الخارجية بالمنطقة، معربةً عن اعتزاز البنك بعلاقات التعاون الوطيدة والمثمرة معها.

وأشادت «باسو» بنجاح مصر فى تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادى الذى ساهم فى ارتفاع معدلات النمو وتعظيم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الأمر الذى يعتبر نموذجًا يُحتذى به لباقى الدول الإفريقية، لاسيما فى ظل جائحة كورونا، مؤكدةً حرص البنك على توسيع أنشطته فى مصر والعمل على تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية.

وشهد اللقاء مناقشة آفاق تطوير التعاون المستقبلى مع البنك فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتغير المناخ، بالإضافة إلى التحول الرقمى والتكنولوجيا، والتعليم والتدريب، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تدعم جهود توفير فرص العمل لجميع الفئات، ومشروع تطوير قرى الريف، وبرامج الإسكان وشبكات الأمان الاجتماعى.

وخلال لقاءٍ آخر مع رئيس الكونجرس اليهودى العالمى، رونالد لاودر، بحضور عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، ناقش الرئيس عددًا من القضايا التى تتعلق بمكافحة الفكر المتطرف، وآخر تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، مؤكدًا أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين «الفلسطينى والإسرائيلى» بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية.

وأشاد «لاودر» بجهود مصر فى التصدى لخطر الإرهاب، والمساعى الحثيثة للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة، بالتوازى مع تحقيق الإنجازات على صعيد الإصلاح الاقتصادى ودفع عملية التنمية الشاملة.