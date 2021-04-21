شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الخميس.. تذبذب درجات الحرارة ونشاط للرياح بأماكن متفرقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتقلب درجات الحرارة بين الإرتفاع والانخفاض في المناطق المختلفة.
حالة الطقس غدًا الخميس في مصر
أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها عن حالة الطقس غدًا الخميس والذي يتوقع أن يكون هناك طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ويكون الطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
ويُتوقع أن يسود طقس لطيف ليلاً على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.
يكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري، ويتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر.
درجة الحرارة المتوقعة غدًا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تقلب درجات الحرارة غدًا الخميس بين الإرتفاع والإنخفاض على مختلف المناطق عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ويكون بيان درجات الحرارة غدًا كما يلي:
- درجة الحرارة في القاهرة من المتوقع أن تكون العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في الإسكندرية من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في وادي النطرون من المتوقع أن تكون العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في طنطا من المتوقع أن تكون العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في شبين الكوم من المتوقع أن تكون العظمى 28 والصغرى 14 درجة مئوية.
- دمنهور من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.
- بلطيم من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في مطروح من المتوقع أن تكون العظمى 20 والصغرى 15 درجة مئوية.
- السلوم من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في سيوة من المتوقع أن تكون العظمى 27 والصغرى 12 درجة مئوية.
- بورسعيد من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في دمياط من المتوقع أن تكون العظمى 22 والصغرى 16 درجة مئوية.
- الزقازيق من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في المنصورة من المتوقع أن تكون العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.
- الإسماعيلية من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في السويس من المتوقع أن تكون العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.
- العريش من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في رفح من المتوقع أن تكون العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.
- راس سدر من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في نويبع من المتوقع أن تكون العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.
- طابا من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 30 والصغري 21 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في كاترين من المتوقع أن تكون العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.
- الطور من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في شرم الشيخ من المتوقع أن تكون العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.
- الغردقة من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في الفيوم من المتوقع أن تكون العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.
- بني سويف من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في المنيا من المتوقع أن تكون العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.
- أسيوط من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في سوهاج من المتوقع أن تكون العظمى 37 والصغرى 23 درجة مئوية.
- قنا من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في الأقصر من المتوقع أن تكون العظمى 41 والصغرى 26 درجة مئوية.
- أسوان من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمي 42 والصغرى 28 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في ادفو من المتوقع أن تكون العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.
- أبوسمبل من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في الوادي الجديد من المتوقع أن تكون العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.
- شلاتين من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.
- درجة الحرارة في حلايب من المتوقع أن تكون العظمى 32 والصغرى 25 درجة مئوية.