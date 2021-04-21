شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا الخميس.. تذبذب درجات الحرارة ونشاط للرياح بأماكن متفرقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وتكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، وتقلب درجات الحرارة بين الإرتفاع والانخفاض في المناطق المختلفة.

حالة الطقس غدًا الخميس في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها عن حالة الطقس غدًا الخميس والذي يتوقع أن يكون هناك طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري والوجه البحري، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية ويكون الطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويُتوقع أن يسود طقس لطيف ليلاً على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية، ويكون الطقس معتدل على جنوب وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

يكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد والوجه البحري، ويتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة متقطعة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وكذلك سلاسل جبال البحر الأحمر.

درجة الحرارة المتوقعة غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تقلب درجات الحرارة غدًا الخميس بين الإرتفاع والإنخفاض على مختلف المناطق عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء، ويكون بيان درجات الحرارة غدًا كما يلي: