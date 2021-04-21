شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. النتيجة النهائية لمسابقة عبد الرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مكتبة الاسكندرية ومؤسسة حسن راتب للإبداع والابتكار، النتيجة النهائية لـ «جائزة الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي لشعر العامية والدراسات النقدية»، وذلك في ذكرى وفاة الشاعر الكبير التي توافق 21 أبريل.

كانت لجنة التحكيم قد عكفت على تقييم الأعمال بنظام الدرجات طبقًا للشروط المعلن عنها سابقًا، بعد الإعلان عن القائمة القصيرة في ذكرى ميلاد الشاعر الكبير، وانتهت من تجميع الدرجات واختيار الفائزين من واقع القائمة القصيرة في النصف الثاني من إبريل.

واعتمد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، النتيجة النهائية بمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها.

وحصل الشاعر أحمد محمد أحمد أمين الجمل عن ديوانه «جاوي» على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب الشاعرة حبيبة زين العابدين عبدالرسول جودة عن ديوانها «سيرة الجميز»، وذلك في فرع شعر العامية.

أما بالنسبة لفرع الدراسات النقدية، فقد حصل الدكتور أحمد محمد الصغير محمد عن دراسته النقدية: «سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي- مقاربة نقدية» على المركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني الدكتور رضا عطية إسكندر فرج عن دراسته بعنوان: «أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي».

وجاء في حيثيات الإعلان عن النتيجة أن أحمد الجمل نجح من خلال ديوانه «جاوي» في التعبير عن أحلام وإحباطات جيله بلغة طازجة، وإيقاعات متنوعة، مستفيدًا من خبرات الأساتذة في القنص، وفى الوقت نفسه مُتمسكًا بصوته الخاص، فظهر الديوان كحالة واحدة شجية، أما حبيبة جودة فقد ظهر عليها تأثير الأبنودي في تقليب الأمور، ولكنها نجحت في اكتشاف صوتها الخاص وإيقاع زمانها، وتفاصيل جيلها.

كما قدم أحمد الصغير في دراسته: «سيمياء القصيدة الدرامية في شعر عبدالرحمن الأبنودي» قراءة جديدة لشعر الأبنودي من خلال الاستناد إلى معرفة دقيقة بالعناصر الفنية، والمفاهيم والإجراءات النقدية والمنهجية المرتبطة بالوجهة التي اختارها في مقاربة شعر عبدالرحمن الأبنودي الغنيّ، متعدد الأبعاد، أما رضا إسكندر فقد نجح في دراسته «أبنية التشكيل الشعري عند عبدالرحمن الأبنودي» في التقاط النصوص التي تقدم تمثيلات مناسبة ودالة للاهتمامات الأساسية التي انطلقت دراسته منها، من خلال التحرك بشكل محسوب بين نصوص عبدالرحمن الأبنودي المتنوعة.

يحصل الفائز الأول في كلا الفرعين على مبلغ ثلاثين ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني في الفرعين على مبلغ عشرين ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى شهادات التقدير والدروع، كما يحصل الفائزين بالقائمة القصيرة على شهادات تقدير ودروع، ويتمنى مجلس أمناء جائزة الشاعر عبدالرحمن الأبنودي لكل الشعراء والباحثين التوفيق، كما يأمل أن تكون هذه الجائزة رافدًا متجددًا لمواهب مصرية لا تنضب.

يُذكر أن هذه هي الدورة الثالثة للمسابقة، وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن انطلاق الجائزة خلال حفل كبير أقيم في بيت السناري في إبريل 2018 بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير المكتبة، والدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الدكتور حسن راتب للإبداع والابتكار، والإعلامية نهال كمال، ونخبة من المثقفين والأدباء والشعراء.