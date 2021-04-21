شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شخص وإصابة 4 فى حادث تصادم سيارتى نقل بطريق أسوان الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين فى حادث تصادم سيارتين نقل بطريق أسوان الزراعى، وتم نقل الجثة للمشرحة والمصابين للمستشفى لتلقى العلاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتى نقل على طريق أسوان الزراعى، بالقرب من قرية الجعافرة بمركز دراو، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 4 أشخاص آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان مرفق إسعاف أسوان، تلقى بلاغا بوقوع حادث تصام بين سيارتي ميكروباص أجرة على الطريق الصحراوي "أسوان - القاهرة" بالقرب من مشروع الطاقة الشمسية، ووجود مصابين ومتوفين ، ووجه الدكتور محمد الدخيلي، مدير المرفق، بتحرك سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، والذي تبين إصابة 24 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج، كما يوجد 4 متوفين وهم كل من السيد حامد محمود حامد، ٦١ سنة، و عبدالفتاح محمد منوف، ٤٨ سنة، و فرحانة عبدالعزيز أحمد، ٦٤ سنة ، و زينب عبدالقادر صالح ، ٦٥، وتم نقلهم للمشرحة.

واستقبلت مستشفي اسوان الجامعي 24 مصابا وخرج جميع المصابين بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم حجز 3 منهم فقط، وهم: " حياة السيد محمود ٤٥ سنة، وتعاني من كسر مع خلع بالفقرات الظهرية السابعة والثامنة وخلع بمفصل الفخد الايسر وتجمع دموي بالبطن وارتشاح رئوي بالصدر وتم حجزها بعناية الافاقة، ومحمد عبدالدايم محمود ٣٠ سنة، ويعاني من كسر في الفخد الايمن وتم حجزه بعناية الافاقة، ودينا عبدالمنعم علي ٢٣ سنة، وتعاني من تجمع دموي بالبطن وتهتك بالطحال والحالة العامة غير مستقرة وتم حجزها بعناية الافاقة.

وتبين من تحريات رجال المباحث بمديرية أمن اسوان أن التصادم جاء بالقرب من منطقة الطاقة الشمسية ببنبان بين سيارتين ميكروباص أحدهما قادمة من الرمادي بإدفو، والأخرى خرجت من أسوان فى طريقها لإسنا التابعة لمحافظة الأقصر.