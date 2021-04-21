نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروع خطوط المياه بمنشأة القناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الأربعاء، طريق المناشي الخطاطبة بنطاق مركز ومدينة منشأه القناطر لمتابعة حاله النظافه والإشغالات، مشددا على رئيس المدينة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات والقمامة والإشغالات أولا بأول.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رافقه خلال الجولة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر ومسؤلي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للطرق والكباري ومديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذه للأعمال.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته على طريق المناشي الخطاطبة الموقف التنفيذي لمشروع خطوط المياه الخارجة من محطة مياة الشرب بمدينة منشأة القناطر.

ووجه نائب المحافظ، لمسؤلي الشركة المنفذه للأعمال بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده منها للمواطنين.

ووجه بسرعة وضع طبقة أسفلتية لإعاده الشئ إلى أصله بالمناطق المنتهي بها أعمال مد خطوط المياه، وفقا للجدول الزمني المحدد في هذا الشأن وللتيسير أمام حركه السيارات على الطريق.