الطيران: نتعاون مع ليبيا في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، مع محمد سالم الشهوبى وزير المواصلات الليبي، سبل التعاون المشترك، وتم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بقطاع الطيران بين البلدين.

وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين المصري والليبي تنص على التعاون في مجالات التدريب والصيانة والأعمال الفنية والشحن الجوي.

جاء ذلك فى إطار الزيارة الرسمية لوفد الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى دولة ليبيا الشقيقة، أمس، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك مع الحكومة الليبية.

وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز أطر التعاون المشترك مع دولة ليبيا الشقيقة فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا، فى مجال الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة وجميع شركاتها التابعة على استعداد تام، لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة الخطوط الجوية الليبية، ورفع مستوى الخدمات، وتطوير الأداء بعودة نشاطها لما سبق، وذلك من خلال الدعم الفنى بجانب تدريب الكوادر الليبية من طيارين واطقم جوية وفنية، وذلك من خلال الشركة الوطنية مصر للطيران.

ومن جانبه أكد محمد سالم الشهوبى على حرص وزارة المواصلات، على التعاون مع وزارة الطيران المدنى، وزيادة الحركة الجوية والشحن، بالإضافة إلى نقل الخبرات المصرية الى الأراضى الليبية، وتقديم الدعم الفنى والبرامج التدريبية للعاملين بقطاع الطيران المدنى الليبى.

وقدم وزير الطيران المدنى التهنئة إلى وزير الموصلات بالحكومة الليبية، بعودة استئناف الرحلات الجوية بين مدينتى طرابلس وبنغازى.