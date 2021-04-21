"محظور بيعها".. ضبط 30 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مكتبة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران
ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية صاحب مكتبة بحوزته كميات كبيرة من الألعاب النارية.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام المدير المسئول عن مكتبة خردوات ولعب أطفال - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية بحيازة وعرض كميات من الألعاب النارية محظورة البيع ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور، وتم ضبط 30600 قطعة ألعاب نارية متنوعة مجهولة المصدر.
جرى تحرير المحضر الازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.