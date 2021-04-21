"محظور بيعها".. ضبط 30 ألف قطعة ألعاب نارية داخل مكتبة في القليوبية

أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قيام المدير المسئول عن مكتبة خردوات ولعب أطفال - كائنة بدائرة قسم شرطة بنها ثان بالقليوبية بحيازة وعرض كميات من الألعاب النارية محظورة البيع ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومستندات تدل على مصدرها.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012