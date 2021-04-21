قيمتها 100ألف جنيه.. ضبط أمين عهدة استولى على11طن سكر بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط أمين عهدة استولى بمساعدة آخرين على11طن سكر بمصر القديمة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام كلٍ من أمين عهدة بفرع تابع لإحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالإشتراك مع آخرين بالاستيلاء على كميات من "السكر التمويني المسلمة إليه والمخصص ربطاً على البطاقات التموينية للاتجار بها في السوق السواداء لحسابهم الشخصي، مستولياً على أموال الدعم التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحر عنه وكلٍ من مالك محل، سائقين وبحوزتهم 11,500 طن سكر تمويني معبأ داخل أجولة المسلمة إلى أمين العهدة سالف الذكر والمخصص ربطاً على البطاقات التموينية.. قدرت بقيمة مالية 92000 جنيه.

ومن خلال إجراء الجرد المبدئي بمعرفة الجهات المعنية بمخزن الجملة ومطابقته دفترياً تبين قيامه باستخراج أذون وهمية بإجمالي كميات 19 طن سكر تمويني بقصد التستر على نشاطه الإجرامي حيث تم ضبط الكمية سالفة الذكر على النحو المبين من إجمالي الكمية المستولى عليها والتصرف في باقي الكمية.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.