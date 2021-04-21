حارس جراج يكشف سبب تعذيبه لكلب حتى الموت بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على كلب بالضرب حتى فارق الحياة.

المتابعة الأمنية رصدت ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تداول مقطع فيديو يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بالتعدي على حيوان أليف "كلب" بالضرب بواسطة عصا خشبية حتى فارق الحياة داخل جراج بدائرة قسم شرطة الهرم.

بالفحص تبين تلقي قسم شرطة الهرم بلاغا من أحد المواطنين بذات المضمون ضد حارس جراج، مقيم بدائرة القسم لارتكابه الواقعة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لقيام الكلب بالدخول للجراج محل عمله والعبث بمحتويات معيشته.