باستخدام الصودا الكاوية.. مصادرة ٨ أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.
وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية "بدون ترخيص" - بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامه بإنتاج وتصنيع المخللات باستخدام مواد مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدام الصودا الكاوية بغرض الإسراع فى عملية التصنيع، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسبباً أضرار جسيمة لصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وبتفتيش المصنع تم ضبط (8 أطنان و 600 كيلو جرام "مخلل – صودا كاوية – صبغة وألوان صناعية – ماكينة تقطيع").
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.