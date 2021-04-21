أخبار مصر

باستخدام الصودا الكاوية.. مصادرة ٨ أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بإمبابة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، وتشديد الرقابة على أسواق التصنيع والتداول.

وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية "بدون ترخيص" - بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامه بإنتاج وتصنيع المخللات باستخدام مواد مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدام الصودا الكاوية بغرض الإسراع فى عملية التصنيع، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسبباً أضرار جسيمة لصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المصنع تم ضبط (8 أطنان و 600 كيلو جرام "مخلل – صودا كاوية – صبغة وألوان صناعية – ماكينة تقطيع").

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا