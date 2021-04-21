باستخدام الصودا الكاوية.. مصادرة ٨ أطنان مخللات فاسدة داخل مصنع بإمبابة

وتم ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المواد الغذائية "بدون ترخيص" - بدائرة قسم شرطة إمبابة، لقيامه بإنتاج وتصنيع المخللات باستخدام مواد مجهولة المصدر ، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى واستخدام الصودا الكاوية بغرض الإسراع فى عملية التصنيع، وطرحها للبيع بالأسواق والمحلات مسبباً أضرار جسيمة لصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

محمد يوسف

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