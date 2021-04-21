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ضبط 17 طن عسل مغشوش داخل مصنع ببولاق الدكرور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

وجهت مديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملة تموينية مُكبرة لحماية جمهور المستهلكين.

وأسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج عسل النحل - بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيامه بإستخدام "عسل جلوكوز" مغشوش وغير صالح للإستهلاك الآدمى فى عملية التصنيع ووضع علامات تجارية وهمية "خلافاً للحقيقة"، مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة

وبتفتيش المصنع تم ضبط (17 طن و 200 كيلو جرام "عسل نحل – شمع عسل نحل – سكر جلوكوز" – عبوات منتج نهائى – كمية من العبوات والأغلفة – ماكينة تغليف").

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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