ضبط 17 طن عسل مغشوش داخل مصنع ببولاق الدكرور

وأسفرت جهودها عن ضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لإنتاج عسل النحل - بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، لقيامه بإستخدام "عسل جلوكوز" مغشوش وغير صالح للإستهلاك الآدمى فى عملية التصنيع ووضع علامات تجارية وهمية "خلافاً للحقيقة"، مسبباً أضرار جسيمة بصحة المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة

محمد يوسف

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