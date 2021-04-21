محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقب تفقده أعمال حصاد القمح بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال توريد القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة الفيوم.
وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة المحافظ لشركة مطاحن مصر الوسطى، للوقوف على سير العمل، وأعمال توريد القمح بالصوامع، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، واستمع من المسؤولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح، وألية سداد المستحقات المالية للفلاحين، كما تفقد المحافظ «نقرة» استقبال الأقماح بالصوامع حيث تحتوي على 5 خلايا سعة كل خلية 5 ألاف طن من القمح.
وأضاف أن جولة المحافظ شملت تفقد غرفة ميزان المطحن «البسكول»، ولوحة التحكم الخاصة بالصوامع، وغرفة طلمبات الحريق، وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
ووجه المحافظ رئيس قطاع الصوامع بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً للفلاحين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.
من جهته، قال سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، إنه تم توريد 9138 طن قمح حتى اليوم، مضيفاً أن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة يبلغ 13 موقعا بسعة تخزينية 201440 طنا، منها 3 مواقع تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى هي صوامع الفيوم بسعة 25 ألف طن، وشونة العذب بسعة 7 آلاف طن، وشونة أبشواي بسعة 6 آلاف طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لشركة مصر القابضة للصوامع والهناجر والشون التابعة للبنك الزراعي المصري.