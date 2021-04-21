شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد أعمال توريد القمح المحلي بصوامع شركة مطاحن مصر الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقب تفقده أعمال حصاد القمح بقرية الناصرية التابعة لمركز الفيوم، تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعمال توريد القمح بالصوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى بمدينة الفيوم.

وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن زيارة المحافظ لشركة مطاحن مصر الوسطى، للوقوف على سير العمل، وأعمال توريد القمح بالصوامع، حيث بدأت الجولة بتفقد أعمال فرز القمح ودرجة النقاوة، واستمع من المسؤولين بالمطحن عن مراحل توريد القمح، وألية سداد المستحقات المالية للفلاحين، كما تفقد المحافظ «نقرة» استقبال الأقماح بالصوامع حيث تحتوي على 5 خلايا سعة كل خلية 5 ألاف طن من القمح.

وأضاف أن جولة المحافظ شملت تفقد غرفة ميزان المطحن «البسكول»، ولوحة التحكم الخاصة بالصوامع، وغرفة طلمبات الحريق، وشدد المحافظ على العاملين والمترددين على المطحن ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رئيس قطاع الصوامع بتيسير الإجراءات أمام موردي الأقماح بالشون وصوامع التخزين، مشددا على وضع آلية واضحة لتوريد الأقماح مساعدة وتسهيلاً للفلاحين، وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، مضيفا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

من جهته، قال سيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالفيوم، إنه تم توريد 9138 طن قمح حتى اليوم، مضيفاً أن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة يبلغ 13 موقعا بسعة تخزينية 201440 طنا، منها 3 مواقع تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى هي صوامع الفيوم بسعة 25 ألف طن، وشونة العذب بسعة 7 آلاف طن، وشونة أبشواي بسعة 6 آلاف طن، بالإضافة إلى الصوامع التابعة لشركة مصر القابضة للصوامع والهناجر والشون التابعة للبنك الزراعي المصري.