شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يبدأ زيارة رعوية للإسكندرية الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، إن البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يزور الإسكندرية الأحد المقبل، لرئاسة قداس أحد الشعانين بكاتدرائية بشائر الخير 3، ويشارك البابا الصلاة الآباء الأساقفة وكهنة الكاتدرائية، بحضور عدد محدود من الشعب القبطى وفى ظل إجراءات مواجهة كورونا.

وأضاف «القمص ابرام» أن الكنائس القبطية الأرثوذكسية تبدأ أسبوع الآلام، السبت المقبل، ينتهى بعيد القيامة المجيد 2 مايو.

وأشار إلى أن كاتدرائية بشاير الخير 3، التى يصلى البابا فيها قداس أحد السعف، افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مايو 2020 بمشاركة البابا وتضم 3 مذابح، «الأوسط باسم السيدة العذراء مريم، ومذبح من الجهة البحرية باسم الشهيد أبى سيفين، والثالث القبلى باسم القديس الأنبا كاراس» كما تضم عددا كبيرا من الأيقونات.