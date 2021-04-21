شكرا لقرائتكم خبر عن «كنوز مصر».. رحلة صناعة «نسخة طبق الأصل» من آثارنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع الموكب الذهبى، والافتتاح الدائم للمتحف القومى للحضارة، دشّن متحف المستنسخات الأثرية، منفذه الأول بمتحف الفسطاط، والذى يعمل على توزيع بشائر خط إنتاج مصنع «كنوز مصر» للمستنسخات الأثرية على زوار المتحف من المهتمين بالتزوُد بتذكار جيد الصُنع من المجموعة الأثرية المصرية.

وفى الوقت الذى تتعطش فيه سوق المستنسخات الأثرية لجودة الصانع المصرى، حفيد الفنان القديم، ولأسعار تتناسب مع ميزانية أسر الطبقة المتوسطة التى تتوق لاقتناء تميمة أثرية تؤكد على اتصالها بتاريخها، يفسح «كنوز مصر» لنفسه موقعًا فى مشهد الصناعة، بالمعايير والرؤية التى يحرص عليها القائمون عليه.

بمجرد الدخول من باب المصنع، يمكن للمار أن يطل من بوابة كل قسم على خلية عمل تعمل فى هدوء، حيث البالطو الأبيض هو الزى الرسمى للجميع، فيما تتيح المساحة المفتوحة للمصنع التواصل بين جميع الأقسام فى سلاسة، فيما تخطف الأنظار بضع قطع أثرية مطابقة للأصل، مازالت فى طور الإنتاج ببعض الأقسام.

صور متنوعة من داخل مصنع «كنوز مصر»

واصطحبت «المصرى اليوم» فى جولتها بالمصنع، محمد نصير، إخصائى الترميم بوزارة الآثار، ومسؤول التشغيل بالمصنع، ليشرح نصير دور المصنع قائلا: «يعد كنوز مصر للنماذج الأثرية، أول مؤسسة فى مصر والشرق الأوسط لإنتاج النماذج الأثرية».

ويضيف: وتخضع الشركة لإشراف فنى من وزارة السياحة والآثار لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للقطع الأثرية الأصلية، فبعض القطع يستلزم تنفيذها تفرغًا تامًا من أحد فنانى المصنع عدة أسابيع وصولاً للجودة والإتقان المنشودين.

ويتألف «كنوز مصر» من عدة أقسام، تجسد مراحل الإنتاج، وتبدأ من قسم النحت، ويقوم أعضاؤه بإعداد قطع أثرية تستخدم كموديلات لإنتاج النماذج، يليه قسم الصب والاستنساخ، ويتمثل دوره فى صناعة قوالب وصبها لاستنساخها.

ويعتبر محمود مختار، إخصائى الرسم الأثرى، أن النحت بالمصنع له دور محورى، إذ يعمل أفراد قسم النحت على صناعة الموديل اللازم لإنتاج القوالب كمهمة أساسية، فيما يتوجّب عليهم مراجعة المستنسخ أو النموذج طوال عملية الإنتاج، لضمان الجودة ومطابقة القطعة الأصلية.

صور متنوعة من داخل مصنع «كنوز مصر»

بعد الاستنساخ، تأتى مرحلة التلوين بقسم التلوين، ويجاوره قسم النجارة والمشغولات الخشبية ويختص بالأرابيسك والتماثيل الخشبية، أما قسم التطعيم، فيقوم بإضافة الأحجار نصف الكريمة أو اللدائن إلى النماذج.

إضافة إلى ذلك، يوجد قسم المشغولات المعدنية لإنتاج الحلى، وقسم آخر للتعبئة والتغليف، فضلاً عن قسم التصميم.

وتبدأ رحلة تصنيع النموذج الأثرى، وفقًا لنصير، مسؤول التشغيل، بدءًا من اختيار القطعة، والذى يكون وفقًا لعدة معايير أبرزها شهرة القطعة محليا ودوليًا والقيمة الفنية والتاريخية لها.

ويفرق نصير بين «النموذج» و«المستنسخ» الأثرى، وكلاهما ينتجهما «كنوز مصر»، ففى الوقت الذى تحصُل فيه كل قطعة على ختم المجلس الأعلى للآثار بأنها «نسخة طبق الأصل»، تختلف الأبعاد والقياسات ومن ثم حجم القطعة، فإذا كانت الأبعاد ثابتة مطابقة للقطعة الأصلية يطلق عليها مستنسخ، وإذا تباينت الأبعاد، فيطلق عليها نموذج أثرى.

ويضيف: «على سبيل المثال يبلغ طول مركب الشمس 43 مترًا، ونصنع منه مقاسا صغيرا ومقاسا متوسطا 8 أمتار».

لمسات أخيرة على إحدى التحف

بالمعرض الدائم بالمصنع، تخطف الأنظار العديد من القطع، تتقدمها رأس نفرتيتى، والعديد من القطع من مجموعة توت عنخ آمون كالقناع وتمثال توت على فهد، وبعض من بورتريهات الفيوم، مركب الشمس، الكاتب المصرى، تمثال يويا وتويا، والآلهة ماعت وسلكت وسخمت، ويؤكد نصير أن إنتاج «كنوز مصر» ليس مقصورًا على القطع الأثرية المنتمية للحقبة المصرية القديمة، فالمصنع ينتج قطعا أثرية من العصر اليونانى الرومانى والعصر القبطى وكذلك العصر الإسلامى.

وبالرغم من أن بعض القطع بالمعرض تقع تحت فئة المستنسخات التى تبدو من حيث الشكل الخارجى مطابقة تمامًا للقطعة الأثرية، تختلف الخامات وتقنية التصنيع وفقًا لمتطلبات الإنتاج.

ووفقًا لنصير، تتنوع أسعار منتجات المصنع بدءًا من 100 جنيه، حتى عدة آلاف من الجنيهات لبعض القطع والتى تقتنيها رئاسة الجمهورية وبعض السفارات، فيما يعطى المصنع الإمكانية للزبائن داخل وخارج مصر لصنع نماذج «بالطلب».

ويردف: تسمح النماذج المصغرة، وتغيير الخامات للأقل كلفة بإتاحة اقتناء القطع الأثرية من قبل أسر الطبقة المتوسطة.

ويعتمد المصنع، وفقًا لنصير، على مجموعة مختارة من إخصائيى الترميم بوزارة الآثار، يعملون جنبًا إلى جنب مع عناصر ذات خبرة من أصحاب بعض الحرف الداخلة فى خط الإنتاج، كفنانى النحاس والتكفيت والروبوسيه والأرابيسك فى المواطن الأصلية لهذه الفنون كخان الخليلى والجمالية، وحتى أصحاب الخبرة فى الاستنساخ الأثرى بالورش الشعبية.

ويوضّح نبيل الأمين، متخصص صب البوليستر، الفرق فى العمل بمجال المستنسخات فى الورش الشعبية التى عمل فيها لعقود، والعمل فى المصنع لـ«المصرى اليوم» قائلاً: «الفرق الرئيسى فى جودة الخامات، وعندما أطلب خامة أغلى لصالح المنتج النهائى يتم توفيرها، بالإضافة لأهمية التخصص.

ويؤكد نادى ثابت، رئيس قسم التطعيم بالمصنع، حرص فنانى المصنع تجاه العناصر الفنية للمصرى القديم، عبر فهم عميق لفلسفتها وتطبيقها بحذافيرها، ويدلل على ذلك بعمله فى استنساخ كرسى من مجموعة توت عنخ آمون.

ويوضح: «كل شىء فى الأعمال الأثرية للمصرى القديم نابعة من العقيدة، حتى الألوان، وهذا ما نراعيه».