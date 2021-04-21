شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوى»: متابعة الالتزام بمواعيد المحال والمطاعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أمس، اجتماعاً مع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها فى إطار برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز ومدينة زفتى.

وجه الوزير المحافظ بأهمية المتابعة المستمرة لكل المشروعات للإسراع بمعدلات التنفيذ وإزالة أى معوقات للانتهاء منها فى التوقيتات المحددة، خاصة فى القطاعات الخدمية التى ستساعد فى تغيير حياة المواطنين بقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار المحافظ إلى تسخير الإمكانيات للالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروعات الجارية والتى يبلغ عددها نحو ١٩١ مشروعا، بتكلفة تصل ١.٦ مليار جنيه، وتساهم فى إحداث نقلة نوعية فى حياة مواطنى القرى المستهدفة.

كما استعرض الوزير والمحافظ عددا من المشروعات ذات الأولوية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى سيتم تنفيذها خلال العام المالى المقبل، لتحسين جودة حياة المواطنين فى مختلف المجالات.

وتابع شعراوى جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن على المنشآت الخدمية، ومتابعة الالتزام بمواعيد المحال والمطاعم الصيفية، وأعداد المترددين، وإزالة الإشغالات والتعديات.