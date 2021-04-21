شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء «البروفة الأولى» لتجارب الثانوية العامة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنتهى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، من الامتحانات التجريبية للثانوية العامة، بهدف اختبار وضبط الإعدادات الخاصة بالأجهزة وتحديثه، وقياس تغطية الـ4G، وقياس كفاءة الوصول إلى السحابة الإلكترونية، وتحديث منظومة التابلت. وأعلنت الوزارة تفاصيل الاختبار التقنى لشهر إبريل، لطلاب الصف الثالث الثانوى العام، والذى عُقد فى الفترة من 18- 22 إبريل.

وقالت إن الامتحان الرئيسى تم من داخل المدرسة على server من داخل قاعات بها Wi-Fi، كما تم استخدام المنصة المركزية على السحابة الإلكترونية بواسطة خطوط الربط الفايبر أو من خلال الـ4G فى حالة الطوارئ.

وأصدرت الوزارة تعليمات رسمية جديدة لمديرى التطوير التكنولوجى بمديريات التربية والتعليم، بشأن الاستعداد للامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية العامة المقرر عقدها خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو 2021. وقالت إنه على المختصين بمدارس الثانوى العام، والتى تم الانتهاء من تركيب البنية التحتية بها، عدم إغلاق الأجهزة نهائيًا دون الرجوع للمختصين بالدعم الفنى بشركة «أى سيرف» مع الإبلاغ عن كافة الأعطال والمشكلات.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة سوف تكشف بالأرقام الدقيقة، اليوم، نتيجة بروفة امتحانات الثانوية العامة، لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم فى إطار سياسة الشفافية التى تتبعها الوزارة مع الرأى العام. فى سياق متصل، أرسلت الوزارة خطابًا عاجلًا للمديريات التعليمية بشأن استعدادات امتحانات الثانوية العامة الأساسية، المقرر انطلاقها يوليو القادم، مشددة على سرعة تجهيز الاستمارات الإلكترونية التى تم تسلمها من الطلاب بعد طبعها ومراجعتها، واعتمادها من المدرسة التى يتبعها الطالب.