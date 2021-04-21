شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للتصنيع» تبحث التعاون مع الصناعات الدفاعية السودانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أمس، رئيس منظومة الصناعات الدفاعية للسودان، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان، والوفد المرافق، فى زيارة تهدف لتعزيز التعاون فى مجالات الصناعة المختلفة.

وخلال اللقاء، تم بحث تعزيز آليات التعاون والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالعربية للتصنيع لتلبية كل احتياجات المشروعات التنموية والصناعات الدفاعية والأمنية بالسودان، بالإضافة إلى بحث تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الإمكانيات المتاحة وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين فى مختلف مجالات التصنيع المختلفة وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى.

وأكد «التراس» أهمية تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل فى كافة المجالات الصناعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع السودان فى كل مجالات التصنيع وتبادل الخبرات وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية السودانية بمراكز تدريب العربية للتصنيع، وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمى الحديثة.

وقال «إدريس» إن بلاده حريصة على تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر فى كل المجالات الصناعية والتنموية، مشيدا بالنهضة التنموية ومبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية التى تشهدها مصر لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمى.