شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: إسناد إدارة قطارات جديدة لشركات عالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم التخطيط إلى إسناد أعمال التشغيل والإدارة لعدد من القطارات الجديدة بالسكك الحديدية إلى شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل.

وأضاف الوزير أنه سيتم توريد 6 قطارات متكاملة من شركه «تالجو» الإسبانية كما سيتم إسناد تشغيل عربات النوم الجديدة بواقع 200 عربة نوم والتى سيتم التعاقد عليها قريباً لإحدى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل قطارات النوم كما يجرى حالياً تحويل قطاع نقل البضائع بهيئة السكك الحديدية إلى شركة مملوكة للدولة بالشراكة مع القطاع الخاص كمرحلة تدريجية، وكذلك جار تحويل بعض ورش السكة الحديد المتخصصة فى إصلاح الجرارات والعربات إلى شركات وذلك لزيادة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

وأوضح أنه تم إسناد عدد كبير من مشروعات الوزارة إلى شركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل لمدة محددة لتقديم أعلى مستوى من الخدمات ونقل الخبرات الحديثة إلى الجانب المصرى، وأشار إلى أنه تم التعاقد مع شركة RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، كما تم التعاقد مع نفس الشركة لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى LRT (السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان)، كما أنه جار التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل خطى مونوريل العاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر، وسيتم التفاوض مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل القطار الكهربائى السريع العين السخنة/ مرسى مطروح، بالإضافة إلى أنه جار التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة لتنفيذ وإدارة وتشغيل الأتوبيس الترددى BRT على الطريق الدائرى، لافتاً إلى أن الاتفاق مع هذه الشركات العالمية يتضمن نقل الخبرات للجانب المصرى من خلال الاعتماد على العمالة المصرية بنسبة لا تقل عن 90% فى جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتى تبلغ 15 سنة.

وشدد على تنفيذ خطة لانتقاء واختيار وتدريب وتأهيل العناصر البشرية الحالية.