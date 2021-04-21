شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد مشروع «إعصار 62» لأحد تشكيلات الجيش الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مشروع مراكز قيادة خارجى «إعصار 62»، الذى يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى، ويأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ المشروع بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة، متضمنة تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة، أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها واستعدادها. ظهر خلال المرور ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالى عال، فضلا عن المهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة أثناء مراحل المشروع.

ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لمقاتلى الجيش الثالث الميدانى، وهنأهم بحلول شهر رمضان المعظم، مشيداً بما يتمتع به رجال الجيش الثالث الميدانى من روح معنوية عالية وعزيمة وإصرار على تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف بكفاءة واقتدار. وحضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.