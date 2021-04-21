شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل خط «نويبع- العقبة» أمام الرحلات البحرية الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة الجسر العربى للملاحة البحرية عن عودة تشغيل الخط الملاحى المنتظم بين ميناءى نويبع البحرى بجنوب سيناء والعقبة الأردنى أمام الحركة البحرية.

ومن المقرر أن تكون أول رحلة من ميناء نويبع يوم الأحد المقبل، ثم تتبعها رحلات منتظمة بعد توقف الخط بسبب فيروس كورونا.

وتضمنت شروط الحجز على العبَّارات على جميع المسافرين بالخط عدة شروط، أبرزها فحص فيروس كورونا سلبى (غير مصاب) من مختبر طبى معتمد لدى وزارة الخارجية الأردنية، وصادر خلال (120) ساعة على الأكثر من تاريخ الوصول إلى الأراضى الأردنية، ونموذج الإقرار الصحى، ويتعهد المسافر بموجب هذا الإقرار الصحى بالالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة فى المملكة الأردنية الهاشمية، ويكون الراكب تحت طائلة المسؤولية فى حال مخالفته هذه الإجراءات، وفى حال إصابته بـ«كوفيد- 19» يتحمل المسافر مصاريف العلاج بموجب وثائق التأمين الخاصة بذلك.

وأوضحت شركة الجسر العربى للملاحة أنها ستراجع مستندات السفر المطلوبة من خلال مندوبيها فى ميناء السفر، وفى حال وجود أى مخالفة أو عدم اكتمال وثائق السفر المطلوبة فلن يُسمح للراكب بالسفر، ويفقد حقه فى التذكرة، وعلى جميع المسافرين الالتزام بالتعليمات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء وسائل الوقاية والحماية الشخصية مثل الكمامات، والالتزام بقواعد التباعد الجسدى والمحافظة على مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بينه وبين المسافرين الآخرين خلال عملية الدخول والخروج من الميناء، وخلال الصعود والنزول من على الباخرة، وأثناء السير فى إجراءات السفر والوصول، وعلى جميع المسافرين التواجد فى ميناء السفر قبل (4 ساعات) من الموعد المحدد للرحلة، وتذكرة السفر شخصية وغير قابلة للتحويل، وصالحة فقط لليوم والرحلة المحجوزة عليها، ولا يمكن استخدامها فى يوم آخر أو رحلة أُخرى غير اليوم والرحلة المحجوزة عليها، ويفقد المسافر حقه فى التذكرة ولا ترد قيمتها له فى حال تأخره عن موعد السفر المحدد.

ويُمنع منعًا باتًا استقبال أى أمتعة ما لم تكن معبأة داخل حقائب/ شنط أو صناديق محكمة الإغلاق، ويُمنع وضع أى مواد خطرة أو قابلة للاشتعال داخل الحقائب والصناديق.