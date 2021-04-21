شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية : أخذ لقاح فيروس كورونا أثناء الصيام لا يفسد الصوم..صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- على سؤال لأحد المواطنين حول حكم الشرع فى تلقى لقاح كورونا فى نهار رمضان ؟ وهل يبطل الصوم؟ فأجاب قائلا : اللقاح كالحقن في الوريد أو العضل، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أيِّ موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوي أو التغذية أو التخدير؛ لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعيٍّ مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم .

وفي إجابته عن أسئلة المواطنين ردًّا على إنكار البعض للبعض الآخر في بعض الأمور التي فيها متسع والتي هي من قبيل المختلف فيه، كصلاة سنة المغرب قبل أو بعد صلاة فرض المغرب ، قال مفتى الجمهورية : إن قضية الخلاف الفقهي وُضعت لها قواعد ضابطة لضبط حركة الخلاف في المجتمع، حيث إن الاختلاف الفقهي بين العلماء منطقة واسعة، ولو أُخذ بالمعايير المنضبطة سيكون رحمة للأمة، أما لو أُخذ بمنهج آخر إقصائي فسنكون في مشكلة عويصة، ولعلنا نعاني من ذلك حاليًّا، مشيًرا إلى أنه لا ينكر المختلف فيه كتوقيت صلاة سنة المغرب مثلًا، وإنما ينكر المجمع عليه .

وقال مفتي الجمهورية: على من يتذوق الطعام للحكم عليه أثناء الصيام أن يحتاط وأن يحرص على ألا يدخل شيء منه في جوفه. وكذلك قال فضيلته: إن السامع للقرآن والذي لا يجيد أو يتعذر عليه القراءة يأخذ نفس ثواب القارئ من المصحف.

ودعا مفتي الجمهورية إلى ضرورة استلهام العِبر والدُّروس من الصِّيام؛ ففي الصِّيام صبر ومُرَابطة، وفيه إخلاص ومُرَاقَبة للنَّفس، وهو فُرصَة عظيمة لتحقيق معنى التَّقوى؛ لقوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 183] .

تلقي لقاح كورونا - صورة أرشيفية