شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم والقصبجي وأحمد رامي بمقهى ريش على إذاعة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

من أهم المقاهي التي كانت تجلس عليها كوكب الشرق هي مقهي «ريش» حيث كانت تجلس على القهوة وكانت تقابل عليها شعراء وملحنين كبار ومنهم احمد رامي والقصبجي والسنباطي وغيرهم.

يتناول الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والفنان أحمد صيام في الحلقة الأربعاء التاسع من شهر رمضان من برنامج «رمضان المصري على القهوة» عبر أثير الشرق الأوسط، تفاصيل مقهى ريش التي كانت تجلس بها السيدة ام كلثوم .

وقال الفنان أحمد صيام: «مقهى ريش» ولما تنطقها لازم تقول مقهى ريش، مش «قهوة ريش» ولو بالفرنساوي يبقى كافيه ريش.. لانها اصلا اتعملت على الطراز الفرنساوي زي الكافيه الاصلي الموجود في فرنسا.

وعقب عمرو الليثي صاحب مقهي ريش كان راجل مثقف عظيم وعاشق لمصر اسمه برنارد تسينبرج وعمل كافيه ريش سنة ١٩٠٨ بالظبط بنفس طراز كافيه ريش الاصلي في باريس اللي كان برضه ملتقى المثقفين، وبعد مرور عدة سنوات قام ببيعه لفرنسي عايش في مصر اسمه هنري بيير.. وبعدين اتنقلت ملكيته لاسرة مصرية بتملكه حتى الان.

وعقب الفنان أحمد صيام: أنا سمعت من كام سنة أنه كان هايتقفل عشان يتعمل مكانه محل تجاري بس اصحابك المثقفين عملوا حملة كبيرة وقالوا ميصحش لان ريش مش بس مقهى.. دا لها تاريخ كبير في الحركة الوطنيه أيام ثورة 1919 والشباب اللي كانوا بيطالبوا بالاستقلال عن الانجليز كانوا مخبيين فيها مطبعة بيطبعوا عليها المنشورات.

أشار عمرو: مقهى ريش موجود في العديد من البلدان العربية الاخري ومنها تونس والمغرب والجزائر لانها اتشهرت في العالم العربي بعدما أصبحت ملتقى لكل المثقفين العرب القادمين إلى مصر.

وعقب صيام: آه والله وكانوا بييجوا أيام للمحروسة عشان يقعدوا مع طه حسين وتوفيق الحكيم ويحى حقي اللي قعدوا عليها في الاربعينات وبعد كده صلاح جاهين وسعاد حسني واحمد زكي وشلة الحرافيش احمد مظهر وعلي سالم وتوفيق صالح وجمال الغيطاني والاديب مكاوي سعيد اللي عمل عنها كتاب جميل..

البرنامج يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه، ويخرجه الإذاعي تامر حسني، يذاع برنامج «رمضان المصري على القهوة» في الساعة ٥:٢٥ عصراً قبل الإفطار، من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان، ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحا.