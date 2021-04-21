شكرا لقرائتكم خبر عن 90 جنيهًا سعر اللحوم الحمراء بمركز الداخلة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نجح مركز الداخلة في الوادي الجديد من طرح لحوم بلدية طازجة بسعر 90 جنيها للكيلو بمنفذ البيع التابع للوحدة المحلية لمركز الداخلة. وقال الدكتور نبيل حنفى رئيس مركز الداخلة إن هذه المبادرة تأتي تنفيذاََ لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في فتح منافذ لبيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة طوال شهر رمضان، للتخفيف عن المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.