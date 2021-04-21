شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة تقوم بجولة مفاجئة على 3 مستشفيات في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ بمرور مسائي مفاجئ على مستشفى كفرالشيخ العام ومستشفى صدر كفرالشيخ ومستشفى حميات كفرالشيخ.

كان بصحب وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ فريق من إدارة المستشفيات والرعاية الحرجة والترصد والأمراض المعدية ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية، وتم المرور على أقسام المستشفيات المختلفة وغرف العزل والعنايات المركزة والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات وأرصدة الأكسجين وإجراء الصيانة الدورية المستمرة والتأكد من إنتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية للمرضى وجاهزية المستشفيات لإستقبال حالات الكورونا لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد والتأكد من إلتزام الفرق الطبية بإرتداء الواقيات الشخصية ومتابعة الخدمة التمريضية والتعامل مع المرضى وكذلك تقديم خدمة العلاج الطبيعى للمرضى المحجوزين

وأكدت على التشديد على إتباع إجراءات مكافحة العدوى والإلتزام بالواقيات الشخصية، كما شددت على ضرورة الانضباط في العمل وحسن معاملة المترددين على المستشفيات.