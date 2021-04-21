شكرا لقرائتكم خبر عن قتلوا كلبًا وعلقوه والتقطوا صورًا معه لقيامه بعقر 4 أطفال في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد التواصل الإجتماعي «فيسبوك» صورًا لكلب عقب تعليقه من قدمه في سقف من الخشب أمام أحد المحلات بقرية الشقر التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، ردا على قيام الكلب بمهاجمة أطفال القرية وعقر 4 منهم ليلة امس.

وكان أهالي قرية الشقر التابعة لمركز الفشن ببني سويف، قد تمكنوا من قتل كلب ضال داخل الزراعات، وقتله بعد أن تسبب في إثارة الذعر بين أهالي القرية، وقيامه بعقر 4 أطفال من أبناء القرية أثناء سيرهم في الشوارع، و تم نقل الأطفال إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابين في أجزاء مختلفة من الجسم، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة.

تلقى العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن، إخطارًا من نقطة شرطة المستشفى بوصول كل من مصطفى أيمن 12 سنة، والبطل محمد 10 سنوات، مصابين في أجزاء مختلفة من الجسم، بعد أن عقرهم كلب ضال في شوارع القرية

وتبين من أقوال أهالي القرية، أن الكلب الضال هاجم الطفلين في شوارع القرية، وأحدث بهم إصابات، ثم هاجم طفلًا ثالثًا يدعى أحمد محمد 4 سنوات، وأصابه في وجهه، ثم هجم على طفل رابع وعقره في ذراعه، مما أدى إلى انتشار حالة من الخوف والذعر بين أهالي القرية خوفًا على صغارهم.

وطارد بعض الأهالي الكلب الضال، إلا أنه استطاع الهرب منهم داخل الزراعات المحيطة بالقرية، وفوجئ أهالي القرية بعودة الكلب الضال للقرية فجرًا اليوم، فقاموا بمطاردته وقتله قبل أن يعقر أطفالًا آخرين في القرية.