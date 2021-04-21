شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ووضع حجر أساس عدد من المشروعات بمناسبة العيد القومى بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت محافظة شمال سيناء اجتماعًا تنفيذيا للتأكيد على المشروعات الجديدة التى سيتم افتتاحها أو وضع حجر الأساس لها خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والثلاثين لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

عقد الاجتماع برئاسة هشام الخولى نائب المحافظ، وبحضور ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ورؤساء القطاعات الأجهزة ومديرى مديريات الخدمات والمرافق المختلفة على مستوى المحافظة حيث استعرض كل منهم مشروعات الافتتاح المقررة بهذه المناسبة

وأعلن هشام الخولى نائب المحافظ أن المشروعات فى مختلف المجالات وموزعة على مراكز ومدن المحافظة، وفى مقدمتها مرافق الخدمات والبنية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين فى كل المجالات، مشيرًا إلى تجهيز واعداد المشروعات لآداء دورها فى خدمة المواطنين منذ افتتاحها فى المواعيد المحددة لها ومؤكدًا على جاهزيتها لتقديم الخدمات المنوطة بها إلى المواطنين.

وأكد على اعادة افتتاح المنطقة الصناعية بالعريش وبدء عمل جميع الورش الحرفية إلى جانب افتتاح سوق الجملة الجديد غرب العريش ، وبعض المشروعات الخدمية الأخرى، ونوه الى ضرورة الاستفادة من المشروعات الجديدة بآداء دورها وأن تكون معبرة عن فرحة المواطنين بهذه المناسبة ، وأن يتم تمثيل جميع فئات المواطنين من مشايخ ورموز شعبية ونيابية فى الاحتفالات.

من جانبه، أكد المهندس ناجى ابراهيم محمد رئيس منطقة تعمير شمال سيناء على اعداد وتجهيز المشروعات للاقتتاح وفقا للمواعيد المحددة ، ومن بينها 19 عمارة بعد ازالتها واعادة بنائها والمبنى التكنولوجى بديوان عام المحافظة و3 دور مناسبات بالقرى

وعرض المهندس مصطفى عبد الفتاح رئيس قطاع المياه والصرف الصحى بشمال سيناء موقف محطتى تحلية المياه بقريتى القسيمة والريد بوسط سيناء لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية، مشيرا الى تشغيل المحطات الجديدة فى وسط سيناء بالطاقة الشمسية.

وأشار علاء الدين سمرى الى جاهزية سوق الجملة الجديد للافتتاح بعد تزويده بكافة المرافق الخدمية ، وكذا توفير حصص اضافية من الوقود والمواد الاستهلاكية والحصص التموينية إلى جانب توفير حصة القمح الكافية للمطحن الجديد لتلبية احتياجات المستودعات والمخابز

واستعرض أشرف المشرحانى برنامج الثقافة للاحتفال بهذه المناسبة من خلال الندوات والمحاضرات والعروض الفنية باشتراك عدد من الفرق القومية للفنون الشعبية من بعض المحافظات لاحياء المناسبة

وعرض كليب راشد مصبح مدير عام الشباب والرياضة خطط وبرامج الشباب لاحياء المناسبة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم .