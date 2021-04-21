شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانيه ملوي تعتذر عن عدم استقبال المصلين في كنائس شهدت حالات إصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف ملوي وانصنا والاشمونين للأقباط الأرثوذكس، بيان اعتذر فيه عن استقبال المصليين في الكنائس التي أصيب فيها احد الآباء الكهنة، بوباء كورونا المستجد، وتقتصر الصلوات علي الآباء الكهنة فقط .

وقدم " الأنبا ديمتريوس "، التهنئة لكل شعب الايبارشية باقتراب أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد، مع استمرار حضور الصلوات بداية من جمعة ختام الصوم وحتى عيد القيامة المجيد، بالحجر المسبق بنسبة حضور 25%، من استيعاب الكنيسة بحد أقصي فرد لكل دكه علي ان يحضر الفرد مناسبة واحدة .

وأكد بيان أسقف ملوي ، علي استمرار صلاة الإكليل والخطوبة في فتره الخمسين المقدسة، بنسبة حضور 25 %، من مساحة الكنيسة، وتصلي الجنازات في فناء الكنيسة او بالمدافن ويصليها كاهن واحد، وشماس واحد، واحد المشاركين من أسرة المتوفي، بما لا يزيد علي 10 أشخاص، حفاظا علي الصحة العامة .