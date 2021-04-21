شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء تعقد أولى اجتماعاتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة أوليمبياد الطفل المصري بشمال سيناء، ظهر الأربعاء، أولى اجتماعاتها، في قاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالعريش، بحضور عبدالمقصود رمضان محمد، مدير إدارة الطلائع بالمديرية ومديري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وخلال الاجتماع قامت اللجنة بمناقشة وضع تصور المرحلة المقبلة للاستعداد لتنفيذ مراحل الإعداد والتجهيز للاوليمبياد الذي سيتم تنفيذه في نسخته الثالثة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكدت اللجنة في بيان، الأربعاء، على أن باب التسجيل مستمر في عدد 10 مراكز شباب على مستوي المحافظة للمرحلة السنية من مواليد 2007 إلى 2009، وذلك حتي 30 يونيو المقبل، على أن يكون التسجيل بصورة شهادة الميلاد، مع إحضار أصل الشهادة في حالة الصعود للتصفيات النهائية على مستوي المحافظة، مشددة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال مراحل المنافسة المختلفة.

أضافت اللجنة، أن المنافسات ستكون في لعبات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وألعاب القوى والتايكوندو والكاراتيه وتنس الطاولة والسباحة ورفع الأثقال والمصارعة والجودو، لافته إلى أنه تم تدشين أوليمبياد للطفل المصري كمحاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، الذي يسهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية وإلقاء الضوء على امتلاك القدرات التنظيمية لمثل تلك الدورات.

يذكر أن اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرر تشكيل لجنة فرعية لاطلاق أوليمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة، برئاسة كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة وعضوية كلا من فتحي الشناوي، موجه عام التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، طارق قنديل، كبير معلمين تربية رياضية بالمنطقة الازهرية، هبه البراوي، مدير المكتب الفني بمديرية الصحة، محمد سليم سلام، ممثل عن وسائل الاعلام.