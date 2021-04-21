شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنيا: استلام 5896 طن قمح من المزراعين منذ بداية التوريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، استلام 5896 طن، و714 كيلوجرام قمح من المزارعين، بشون وصوامع المحافظة، منذ بدء استلام المحصول في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف «يوسف»، في بيان، الأربعاء، أنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، تخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما خصصت 29 شونه لاستلام المحصول، موزع على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة1، ومطاي 4، وسمالوط 4، ومركز المنيا 7، وابوقرقاص 4، وملوي 4، ودير مواس 2 .

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5،5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.