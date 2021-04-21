شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تضع خطة لتطوير شوارع المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا لمناقشة استكمال تنفيذ بنود الخطة الموضوعة للارتقاء بحى المقطم ورفع كفاءة بعض الطرق والشوارع والميادين بالحى إلى جانب تطوير الحدائق بنطاق الحى ورفع كفاءتها.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة استكمال تنفيذ مقترح تطوير شارع 9، حيث كان من أهم المحاور المتعلقة بتطويره القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين المنتشرة بالشارع وتقنين أوضاع الباعة الراغبين فى الاستمرار بالعمل بشكل حضارى ومنظم.

كما طالبت بحصر الباعة داخل السوق الموجود، والذى تم إنشائه فى السابق بشكل حضارى بعيدا عن حرم الطريق، موجهة بإنشاء سور يحيط السوق بالكامل بالإضافة إلى عمل خط حريق وخط صرف ومداخل ومخارج للسوق.

وفيما يتعلق بتطوير شارع 9 وتجميل الجزيرة الوسطى وتعديل ورفع كفاءة بعض الأرصفة إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مرفق الصرف الصحى وتجميل الميادين تابعت نائب المحافظ ما تم فى هذا الشأن، حيث تم عرض مقترح لثلاث تصميمات مقدمه من شركات مختلفة، ووجهت بسرعة دراسة المقترحات واختيار أفضلها لتطوير الشارع.

كما سيتم تطوير كورنيش المقطم وبحث كيفية استغلال هذا المكان الاستغلال الأمثل، مؤكدة ضرورة الاستفادة قدر الإمكان من الموقع واستغلاله أو استثماره سياحياً ليعود بإضفاء مظهر جمالى بالمنطقة يستفيد ويتمتع به المواطن، بالإضافة إلى استغلاله سياحيا ليعود بالنفع العام على الدولة والجذب السياحى.