شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ فلك: شهب القيثارة تمطر السماء اليوم و غدا وتشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، إن العالم سيكون على موعد مع زخات شهب القيثارة اليوم الخميس وغدا، الجمعة.

وأضاف أستاذ الفلك بمعهد البحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذه الظاهرة تحدث سنوياً ما بين 16 إلى 25 إبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23، وتُرى هذه الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة Lyra (القيثارة).

وتابع: تنتج شهب القيثارة من مخلفات مذنب C/1861 G1 Thatcher الذى تم اكتشافه عام 1861، و يصل عدد شهب فيها إلى حوالى 20 شهابا فى الساعة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشرط ظلمة السماء وصفاء الجو.

وأشار: ولكن سيكون القمر شبه الكامل هذا العام مشكلة لأنه سوف يحجب وهج معظم الشهب الساقطة ما عدا اللامع منها بالطبع ، موضحا أن أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالى.