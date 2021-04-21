شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخط الساخن لتقديم الدعم والاستشارات بـ«الصحة النفسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، عن تقديم الدعم النفسي من خلال الخط الساخن للدعم النفسي والطوارئ والاستشارات النفسية على رقم ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠ من أي خط أرضي، أو رقم ٠٢٢٠٨١٦٨٣١ من أي تليفون محمول، كما تقوم عيادة واحة للصدمات النفسية وإدارة الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الادمان بمتابعة الحالات الطارئة في الحوادث والتي تحتاج إلى تواصل مستمر ومباشر لتقديم الدعم لها.

وأشارت عبد المقصود، في بيان، الأربعاء، أن الخط الساخن يقوم حاليا باستقبال اتصالات المصابين في حادث قطار طوح الأخير وذويهم لتقديم الدعم النفسي لهم سواء هاتفيا أو التواصل المباشر من خلال عيادة واحة للصدمات النفسية والدعم النفسي بالأمانة.

كانت الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية، قد توجهت إلى محافظة القليوبية لمتابعة العمل عن كثب لدعم المصابين في حادث قطار طوخ بمحافظة القليوبية، كما تحرك منذ الساعة الأولى للحادث فريق الدعم النفسي التابع لمستشفى بنها للصحة النفسية بقيادة مدير المستشفى ويتبعه وفد بقيادة الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان ومسؤول فرق الدعم النفسي بالأمانة.

وقالت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة تحرك فريق من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين المدربين على تقديم الإسعاف النفسي الأولى في الساعة الأولى للحادث، الى المستشفيات التي توافد إليها المصابين فيها وتم المرور على الحالات التي تحتاج إلى الدعم النفسي من المصابين وذويهم، كما تم تخصيص فريق دعم نفسي لكل مستشفى من المستشفيات التي تستقبل الحالات، ويستعد فريق الدعم النفسي بالقاهرة لتقديم خدماته للحالات المصابة التي سيتم نقلها للقاهرة.