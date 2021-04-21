شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تعلن التقديم للدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الأقصر فتح باب التقديم للدفعة الرابعة من «البرنامج الرئاسى لتاهيل التنفيذيين للقيادة EPLP» الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب والذى بدأ من 11 أبريل الجاري وينتهى 15 مايو 2021 بهدف تأهيل التنفيذيين للقيادة ممن تنطبق عليهم الشروط .

ويهدف البرنامج إلى توفير المعرفة والأدوات والمهارات ذات الصلة للمشاركين لتعريفهم بجميع جوانب الإدارة العامة .

ووفق بيان إعلامي، بإن من يرغب من العاملين في الجهاز الإدارى بالتقدم عليه زيارة الموقع الالكترونى للأكاديمية www. nta.eg للإطلاع على كل الشروط الخاصة بكيفية التسجيل، مشيرًا إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة هو احد اهم منتجات الاكاديمية والذي تم إعداده وتصميميه لكي يكون قاطرة التقدم ونبراس أمل ومصنع قيادات المستقبل .