شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة العريش تحتفل بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء الجمعة القادمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل جامعة العريش الجمعة القادمة، بالذكرى الـ 39 لتحرير سيناء، في الحرم الجامعي بضاحية السلام بمدينة العريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والعاملين بالجامعة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، في بيان، الأربعاء، على أن الاحتفال يتضمن عدد من الفاعليات والانشطة المتنوعة، من بينها تحية العلم من ساحة الجامعة، وافتتاح معرض للانشطة الطلابية تحت عنوان «سيناء مستقبل مشرق».

أضاف الدمرداش على تنظيم احتفال في مدرج الجامعة يتضمن عدد من الانشطة الفنية لطلبة الجامعة، بجانب كلمة ترحيب من رئيس الجامعة وكلمة تهنئة بمناسبة العيد القومي لمحافظ شمال سيناء، فضلًا عن تكريم عدد من الشخصيات واساتذة الجامعة.