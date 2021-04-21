شكرا لقرائتكم خبر عن «مزارعي المنيا» يتوافدون على 41 موقع لتوريد محصول القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص مزارعي المنيا، على الوافد علي 41 موقع «29 شونة- 7 صوامع – 5 هناجر»، لتوريد محصول القمح لموسم 2020-2021، وفقا للأسعار التي أعلنتها وزارة التموين ، وسط إجراءات احترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد .

أعلن الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، استلام 5896 طن، و714 كيلوجرام قمح من المزارعين ، بشون وصوامع المحافظة، منذ بدء استلام المحصول في 15 ابريل الجاري، مؤكدا على استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو المقبل.

وأضاف «يوسف»، تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمدينة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخري في ملوي، تخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما خصصت 29 شونه لاستلام المحصول، موزع علي 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة1، ومطاي4،وسمالوط4، ومركز المنيا7، وابوقرقاص4، وملوي 4، ودير مواس 2.

يذكر أن المساحة المنزرعة بالمحافظة 250 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 22 إردب للفدان، وبإجمالي 5.5 مليون إردب، تمثل ثلث إنتاج الجمهورية من المحصول.

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قمح