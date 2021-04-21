شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة دينية بعنوان «رمضان شهر الانتصارات» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتنظيم ندوة دينية بعنوان «رمضان شهر الانتصارات»، وذلك عن طريق البث المباشر على صفحة مكتب الربط الإلكتروني والتحول الرقمي لوزارة الشباب والرياضة على الفيس بوك، وكذلك صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، قيام الشيخ أحمد السيد عبدالهادي، الواعظ الديني وعضو لجنة الفتوي بالمحافظة، بتقديم الندوة الدينية والتي تحدث فيها عن فضل شهر رمضان، وأبرز انتصارات المسلمين في هذا الشهر الكريم، والتي غيرت مجري التاريخ مثل «غزوة بدر، فتح مكة، غزوة تبوك، معركة حطين، عين جالوت، انتصارات أكتوبر»، وكيف حذرنا الإسلام من التفريط في الحق خاصة إذا كان يمس الدين والوطن.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.