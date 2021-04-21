شكرا لقرائتكم خبر عن أمسيه شعرية بقصر ثقافة البرلس انتهت بوجبة سحور جماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد قصر ثقافة برج البرلس، أمسية رمضانية شعرية وليلة ثقافية من ليالي رمضان والأمسية الشعرية لشعراء البرلس، حيث قدموا أروع ما قيل في الشعر والأدب وبحضور شعراء نادي أدب البرلس ونخبة كبيرة من المثقفين والشعراء بمختلف مراكز ومدن المحافظة انتهت بوجبة سحور جماعي.

وألقى الشاعر إيهاب وفا، قصيدة اللي مات إنسان، وألقى الشاعر محمد النحراوي، قصيدة يوم غيابك، والشاعر احمد البيطانى، القي قصيدة بتكتب عشاني، والشاعره علا بركات، ألقت قصيدة الموت على سطح العلا، والشاعر ياسين العطوى، القي قصيدة غيابك.

وجاء ذلك بحضور الشعراء الشاعر والناقد محمد جلو والشاعر غانم دياب الشاعرة منى عمران والموهبه حازم صبرى.

وجاء ذلك على غرار الأمسيات الشعرية الرمضانية التي تقام بقصور الثقافة بالمحافظة عقب تناول الإفطار والانتهاء من صلاة التراويح.

