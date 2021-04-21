شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة ترتفع في الشمال وتنخفض بالجنوب .. تعرف على حالة الطقس لمدة 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الخميس والجمعة والسبت والذي يظهر خلاله استمرار درجات الحرارة فى الإرتفاع على شمال مصر بينما تبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض على الجنوب اعتبارًا من يوم السبت.

توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار تكون خفيفة إلي متوسطة غدًا الخميس بشكل متقطع وتكون الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ويوجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد.

درجات الحرارة ترتفع فى الشمال وتنخفض فى الجنوب

ترتفع درجات الحرارة فى المناطق الشمالية فى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية الشرقية ووسط سيناء خلال الثلاثة أيام المقبلة، بينما ترتفع درجات الحرارة يومي الخميس والجمعة فى جنوب البلاد على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وتبدأ درجات الحرارة بعدها فى الانخفاض يوم السبت كما يلي:

بيان درجات الحرارة العظمي فى مصر خلال 3 أيام

السبت الجمعة الخميس البيان 32 31 29 القاهرة الكبري والوجه البحري 26 24 22 السواحل الشمالية الغربية 26 24 23 السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 35 36 34 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 35 36 35 شمال الصعيد 41 42 42 جنوب الصعيد

حالة الطقس فى مصر الخميس 22-4-2021

يكون طقس الخميس مائل للحرارة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري بينما يكون معتدل علي السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

ويصبح الطقس لطيف ليلاً شمال البلاد ويستمر حتى القاهرة الكبرى، ويكون الطقس معتدلاً على جنوب البلاد، وتوجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا ومتقطعة على مناطق من جنوب سيناء سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى مصر الخميس 22-4-2021

وتكون درجات الحرارة علي يوم الخميس يوم كما يلي:

درجة الحرارة في القاهرة الكبري والوجه البحري: الدرجة العظمي 29 درجة، والصغري 15 درجة.

درجة الحرارة فى السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمي 22 درجة، والصغري 16 درجة.

درجة الحرارة فى علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمي 23 درجة، والصغرى 16 درجة.

درجة الحرارة فى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمي 34 درجة، والصغري 23 درجة.

درجة الحرارة في شمال الصعيد: الدرجة العظمي 36 درجة، والصغري 21 درجة.

درجة الحرارة في جنوب الصعيد: الدرجة الدرجة العظمي 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

أحوال الطقس فى مصرالجمعة 23-4-2021

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس فى القاهرة حار نهارًا وكذلك الوجه البحري بينما يكون معتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، ويكون الطقس لطيف على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ليلاً، ومعتدل على جنوب البلاد، وتوقعت وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد والوجه البحري.

درجات الحرارة فى مصر الجمعة 23-4-2021

وتكون درجات الحرارة علي يوم الجمعة يوم كما يلي:

درجة الحرارة علي في القاهرة الكبري والوجه البحري: الدرجة العظمي 31 درجة، والصغري 15 درجة.

درجة الحرارة علي السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمي 24 درجة، والصغري 16 درجة.

درجة الحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمي 24 درجة، والصغرى 16 درجة.

درجة الحرارة علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمي 36 درجة، والصغري 23 درجة.

درجة الحرارة علي شمال الصعيد: الدرجة العظمي 36 درجة، والصغري 21 درجة.

درجة الحرارة علي جنوب الصعيد: الدرجة العظمي 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

حالة الطقس فى مصر السبت 24-4-2021

يسود طقس حار نهارًا يوم السبت فى القاهرة الكبري والوجه البحري وشكال الصعيد وجنوب سيناء ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وليلاً، يكون الطقس لطيف على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب البلاد، ويوجد نشاط للرياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة السبت 24-4-2021 فى مصر

وتكون درجات الحرارة علي يوم السبت كما يلي:

درجة الحرارة علي في القاهرة الكبري والوجه البحري: الدرجة العظمي 32 درجة، والصغري 16 درجة.

درجة الحرارة علي السواحل الشمالية الغربية: الدرجة العظمي 26 درجة، والصغري 16 درجة.

درجة الحرارة علي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: الدرجة العظمي 26 درجة، والصغرى 15 درجة.

درجة الحرارة علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: الدرجة العظمي 35 درجة، والصغري 23 درجة.

درجة الحرارة علي شمال الصعيد: الدرجة العظمي 35 درجة، والصغري 21 درجة.

درجة الحرارة علي جنوب الصعيد: الدرجة العظمي 41 درجة، والصغرى 28 درجة.