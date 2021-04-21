شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تعلن بدء إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن إضافة المواليد الجديدة للفئات الأولى بالرعاية، ممن لا يزيد دخله الشهري عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا، ومع بداية شهر يوليو المقبل سيتم رفع الحد الأدنى في إضافة المواليد الجديدة أو استخراج بطاقة جديدة لمن لديه دخل شهري حتى 2400 جنيه، أو المعاشات حتى 1500 جنيه.

وأشار «مدكور» إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأت تفعيل خدمات جديدة على موقع دعم مصر أو من خلال بوابة مصر أو مكاتب التموين المطورة، وهما إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، وذلك بعد نجاح الوزارة في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

وأضاف الدكتور عمرو مدكور، أن إضافة المواليد الجديدة لمن يبلغ عمره عامان فأكثر، وللفئات ذات الدخل المنخفض والأولى بالرعاية وستكون بحد أقصى أربعة أفراد للبطاقة منهم زوج وزوجه وعدد 2 من الأبناء، فمثلا الأسرة المسجل لها 3 أفراد على البطاقة سيحق لها إضافة أحد أبنائها شريطة أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية، ونفس الامر لو البطاقة مسجل لديها فردين يحق لها أن تضيف عدد 2 من الأبناء كما انه تم تفعيل إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهى غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة.

وأكد الدكتور عمرو مدكور، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية من خلال الاستفادة من صرف السلع المدعمة لأبنائهم بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيها شهريا ،بجانب صرف الخبز المدعم،، لافتا إلى انه تم أيضا تفعيل خدمة الاستعلام عن الرصيد ،حيث سيتمكن صاحب البطاقة من الدخول على موقع «دعم مصر» ومعرفة رصيده من الدعم المخصص له وأيضا الأفراد المقيدة لديه بالبطاقة وبالتالي سيكون على معرفة بحجم السلع المنصرف له من خلال بقالي التموين مما يحد من التلاعب .