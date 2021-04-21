شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ يعلن عن دورات تدريبية للأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ إن إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قامت بعقد سلسلة دورات تدريبية عن طب الأسرة والتأمين الصحي الشامل بالوحدات الصحية، وعقدت هذه الدورات بواقع 3 أيام لكل دورة ابتداءً من يوم 3 أبريل الجاري وحتى 29 أبريل، وبدأت يوم 20 أبريل دورة تستمر حتى 22 أبريل بإجمالي 60 متدرب.

وشددت «سلام» على الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي وكل الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا

وأضافت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ أنه تم اليوم المرور المفاجئ لفريق من المديرية على مستشفى برج البرلس المركزي وفق خطة المرور المكثفة والمفاجئة على المستشفيات للوقوف على أي سلبيات إن وجدت وتلافيها في الوضع الحالي والتصحيح الفوري وعدم التكرار للخطأ مستقبلا للوصول إلى خدمة طبية فائقة الجودة معتمدة على معايير مكافحة العدوى لخدمة جميع أهالي محافظة كفرالشيخ.

وأكدت أن الرقابة والمتابعة المستمرة هي أساس إنضباط أي مؤسسة ويأتي ذلك طبقاً لخطة وزارة الصحة وتوجهات الدولة في جميع الوزارات.

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