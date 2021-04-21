شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق فيديو ترويجى لمشروعات تطوير وترميم الاصول التراثية والتاريخية بإسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطوير أصول اسنا التراثية

قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مؤخراً بإطلاق فيديو يسلط الضوء على مشروعات احياء وتطوير الأصول التراثية والتاريخية في مدينة إسنا التاريخية بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، ووزارة السياحة والآثار، ومؤسسة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة، وأصحاب الأعمال على المستوى المحلي لإعادة إحياء السياحة الثقافية في مدينة إسنا التاريخية.

تطوير أصول اسنا التراثية

وقالت ندى عبد الحميد، المنسق الإعلامي للمشروع، إن تطوير عدة أماكن تراثية ممتدة منذ مئات السنين في واحدة من أهم المدن التاريخية بصعيد مصر، للحفاظ على التراث الثقافي والمتطلبات السياحية، واحتياجات التنمية المحلية بالاشتراك مع كافة الجهات المعنية.

تطوير أصول اسنا التراثية

وأضافت أن المشروع بهدف إلى الحفاظ على عدد من الأصول التراثية ومنها ٧ مبانى تاريخية ومنها معبد اسنا، و١٠ ورش للنسيج، ووكالة الجداوي التي كانت تمر منها القوافل النجارية، بجانب تطوير معصرة الزيوت التي لها أكثر من ٥٥٠ سنة، وسوق القيسارية، وإعادة استخدامها داخل المدينة لتحسين التجربة السياحية للزائرين ، بالإضافة إلى وضع خطة لإطلاق مدينة إسنا والترويج لها بعلامة تسويقية، تستند إلى أصول التراث الثقافي الفريدة والمتنوعة بداخلها مما يساعد في زيادة وتضاعف عدد الزائرين لها.

تطوير أصول اسنا التراثية

وأشارت إلى أنه تم توفير أكثر من 38 ألف يوم عمل للعمالة الغير مدربة بإسنا، واطلاق برنامج التوعية للتراث المحلي لتعريف جميع الفئات العمرية بتراثهم التاريخي على مر العصور، بمشاركة ٢٢٠٠ مشارك، وتنمية بناء قدرات عدد ٩٣ من الحرفيين على مهارات الحرف اليدوية والتى تهتم بمنتجات النسيج وسعف النخيل والاكسسوارات والأعمال الخشبية.

وأوضحت أن محافظة الأقصر ساهمت فى تدعيم البنية التحتية فى الكهرباء لعدد ١١٤ محل تجارى بمبلغ ١٨٥ الف جنيه كما استثمر ٣٧ من اصحاب المحلات بمبلغ ٣٢٥ الف جنيه لتجديد محلاتهم التجارية .