شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: البنك الأوروبى لإعادة الإعمار شريك نجاح لعملية التنمية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى التطلع لمواصلة التعاون المثمر مع البنك الأوروبي خاصة في المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.