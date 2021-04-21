شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصاد وعلوم سياسية تنظم ندوة حول دور المتحف القومى للحضارة فى تشجيع السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، فى ندوة «دور المتحف القومي للحضارة المصرية لإحياء التراث وتشجيع السياحة»، التى نظمتها الكلية من خلال مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية فى المتحف القومى للحضارة المصرية، التى عقدت بحضور الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بالكلية والرئيس التنفيذى للمتحف، والدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، وإلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية الأسبق.

وأعرب السعيد عن سعادته بحجم الإنجازات التى حققتها الدولة المصرية، وقدرتها على تنظيم موكبًا عالميًا يليق بملوك مصر من بُناة الحضارة والتاريخ، لافتًا إلى أن افتتاح المتحف القومي للحضارة سوف يكون له دورًا كبيرًا فى نمو السياحة المصرية الداخلية والخارجية خاصة بعدما استطاعت مصر أن تصنع حدثًا يشغل الرأى العام العالمى خلال الفترة الماضية بـ موكبها الملكى الذى أعاد ملوكها للحياة بعد رحيلهم بآلاف السنين.

وتابع، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية فى بيان، أن المتحف القومى للحضارة أصبح أيقونة ورمزًا للسياحة المصرية خلال العام الجارى بفضل الحدث العالمى الذى حاز على اهتمامًا دوليًا على مختلف المستويات وبخاصة الشعبية، الذى نُقل عبر أكثر من 400 وسيلة إعلام دولية.

وخلال الندوة التى عقدت تحت رعاية الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكد حرص الكلية على مواصلة تنفيذ ورعاية مثل هذه الندوات إنطلاقًا من الإيمان بأهميتها ودورها المحوري في دعم القيادات التنفيذية نحو تطوير خططهم وأفكارهم بما يساعد في تلبية وتحقيق الاستراتيجية الوطنية المتمثلة في رؤية مصر 2030 فضلًا عن توعية المواطنين وتعريفهم بحجم الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات وتسليط الضوء على المشروعات الإيجابية والإنجازات والعمل على تعزيز دورها.