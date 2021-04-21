شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الطيران بإصدار النظام الأساسى لشركة إيروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها الصادر اليوم الأربعاء، قرار الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، رقم 204 لسنة 2021 بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وجاء فى القرار الذى يحمل رقم 204، أنه تم التنفيذ بعد الإطلاع علي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاه ولائحته التنفيذية، وعلي قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، وعلي القانون رقم 144 لينو 1988 ولائحنه التنفيذية وعلي القانون رقم 203 لسنة 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020.

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 باصدار قانون سوق المال، وقرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة بانشاء شركات في مجال الطيران المدني وتعديلاته، وقرار رئيس مجلي الوزراء رقم 3119 لسنة 2019 بنقل تبعية شركة ايروسبورت للخدمات الرياضية للشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

بالإضافة إلى قرار وزير الطيران المدني رقم 655 لسنة 2020 بإعادة تشكيل الجمعية العامة لشركة ايروسبورت للخدمات الترفيهية، وعلي موافقة الجمعية العمومة العادية لشركة ايروسبورت خدمات الرياضية والترفيهية بجلستها رقم 1 المنعقدة مايو المقبل علي اعتماد النظام الاساسي للشركة.