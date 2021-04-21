ضبط عاطل بحوزته 22 طربة حشيش في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عنصر إجرامي بالإسماعيلية وبحوزته كمية من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (22 طربة لمخدر الحشيش– كمية من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة - مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض – 3 سيارات)، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.